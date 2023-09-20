Поблизу станції Вернадського народилося перше цього року тюленя

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Маємо чудові новини. Днями неподалік нашої станції, на сусідньому острові Вінтер, народилося перше цього року тюленятко Ведделла. Його матуся ще дуже знервована, тому фото малечі поки небагато", - йдеться в матеріалі.

Науковці розповідають, що вже відома стать малечі, - це хлопчик.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Це тюленя особливо важливе, тому що цього року ми спостерігаємо дуже мало тюлениць в районі наших островів, а репродуктивний сезон тюленів ускладнений через нестачу льоду", - наголосив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко.

Тюлені Ведделла зазвичай народжують на морському льоді, а іноді - на суші, якщо там є зручний берег без крутих спусків. Цього року між островами в районі Вернадського льодовий покрив або дуже тонкий, або відсутній, що ускладнює тюленицям знайти місця для народження дитинчат.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Дуже сподіваємося, що поблизу станції ще побачать світ нові тюленятка, а поки традиційно пропонуємо вам надати ідеї щодо імені новонародженого хлопчика", - пише пресслужба.

Варіанти імені для малюсика можна залишати на сторінці у Фейсбук. Збір ідей триватиме до 24 вересня, полярники оберуть найцікавішу пропозицію, а її автор отримає подарунок.