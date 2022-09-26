Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

Протягом п'яти днів користувачі пропонували імена для двох новонароджених тюленят. Варіанти були різні - від Джавеліни і Байрактарчика до Бодіпозитивки та Борща.

Загалом надійшло близько 400 варіантів. Науковці обрали імена - Мрія для дівчинки та Мирославко (Мир, Мирко) - для хлопчика.

"З одного боку імена, звісно, мають бути актуальними тим жахливим подіям, які відбуваються зараз в Україні, а з іншого - не повинні бути прив'язані тільки до війни, а мати ширший, загальнолюдський сенс.

Мрія – це і про те, що ми втратили в цій війні, і про необхідність мріяти далі, вірити в краще майбутнє та будувати його. Мир сьогодні потрібен і в контексті Перемоги та завершення нинішньої війни, і в контексті глобального існування планети для можливості розвитку, співпраці, взаєморозуміння", - коментують у відомстві.

Переможцями конкурсу стали - @danae.bonem (Данка) та Ірина Бодейчук. Вони отримають подарунки.

Раніше біологи повідомили, що поблизу станції народилися перші в цьому сезоні тюленята.

20 вересня науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят Ведделла - дівчинки та хлопчика.