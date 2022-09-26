На антарктичній станції "Вернадський" визначилися з іменами для новонароджених тюленят
Науковці визначилися та обрали серед сотень варіантів імен для новонароджених тюленят - Мрію та Мирославка
Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.
Протягом п'яти днів користувачі пропонували імена для двох новонароджених тюленят. Варіанти були різні - від Джавеліни і Байрактарчика до Бодіпозитивки та Борща.
Загалом надійшло близько 400 варіантів. Науковці обрали імена - Мрія для дівчинки та Мирославко (Мир, Мирко) - для хлопчика.
"З одного боку імена, звісно, мають бути актуальними тим жахливим подіям, які відбуваються зараз в Україні, а з іншого - не повинні бути прив'язані тільки до війни, а мати ширший, загальнолюдський сенс.
Мрія – це і про те, що ми втратили в цій війні, і про необхідність мріяти далі, вірити в краще майбутнє та будувати його. Мир сьогодні потрібен і в контексті Перемоги та завершення нинішньої війни, і в контексті глобального існування планети для можливості розвитку, співпраці, взаєморозуміння", - коментують у відомстві.
Переможцями конкурсу стали - @danae.bonem (Данка) та Ірина Бодейчук. Вони отримають подарунки.
- Раніше біологи повідомили, що поблизу станції народилися перші в цьому сезоні тюленята.
- 20 вересня науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят Ведделла - дівчинки та хлопчика.
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