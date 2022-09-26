English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Наука На антарктичній станції "Вернадський" визначилися з іменами для новонароджених тюленят

На антарктичній станції "Вернадський" визначилися з іменами для новонароджених тюленят

26 вересня, 2022 понедiлок
16:45
Наука На антарктичній станції "Вернадський" визначилися з іменами для новонароджених тюленят

Науковці визначилися та обрали серед сотень варіантів імен для новонароджених тюленят - Мрію та Мирославка

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

Протягом п'яти днів користувачі пропонували імена для двох новонароджених тюленят. Варіанти були різні - від Джавеліни і Байрактарчика до Бодіпозитивки та Борща.

Загалом надійшло близько 400 варіантів. Науковці обрали імена - Мрія для дівчинки та Мирославко (Мир, Мирко) - для хлопчика.

"З одного боку імена, звісно, мають бути актуальними тим жахливим подіям, які відбуваються зараз в Україні, а з іншого - не повинні бути прив'язані тільки до війни, а мати ширший, загальнолюдський сенс.

Мрія – це і про те, що ми втратили в цій війні, і про необхідність мріяти далі, вірити в краще майбутнє та будувати його. Мир сьогодні потрібен і в контексті Перемоги та завершення нинішньої війни, і в контексті глобального існування планети для можливості розвитку, співпраці, взаєморозуміння", - коментують у відомстві.

Переможцями конкурсу стали - @danae.bonem (Данка) та Ірина Бодейчук. Вони отримають подарунки. 

  • Раніше біологи повідомили, що поблизу станції народилися перші в цьому сезоні тюленята.
  • 20 вересня науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят Ведделла - дівчинки та хлопчика.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
24 вересня, 2022 субота
Герої України. Олександр Айдар – світовий рекордсмен по знищенню броньованої техніки за день, якого цитував Байден
25 вересня, 2022 неділя
Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН
Путин Медведчук
25 вересня, 2022 неділя
Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.88
    Купівля 40.88
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
17:22
Алек Болдвін
Убивство під час зйомок. Прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних" 
17:13
Ексклюзив
У Криму горить нафтобаза
Протести, які підтримають ударами ЗСУ, можуть призупинити російську мобілізацію в Криму, - правозахисниця
17:08
СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання підсанкційного "злодія в законі"
Сухумо-кутаїський клан: СБУ знешкодила в Одесі злочинне угруповання підсанкційного злодія в законі
17:03
комендантська година
На Житомирщині скоротили комендантську годину
16:52
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
Прикордонники отримали списки тих, кого мають мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон
16:47
Офіс президента та МЗС зібрали іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу
Офіс президента та МЗС зібрали іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу
16:20
Лієв Шрайбер
Голівудська зірка Шрайбер виклав фото з біженцями та нагадав про незаконне утримання українців у Росії
16:19
У Рязані чоловік підпалив себе, бо не хотів іти на фронт в Україну
"Я не хочу на фронт": У Росії чоловік підпалив себе через небажання йти на війну в Україні
16:00
Ексклюзив
На Херсонщині збирачі голосів "референдуму" просять проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав, - журналіст Молчанов
15:57
McDonald's
McDonald's відкриває ще 7 ресторанів на доставку у Києві
15:56
Олександр Петраков
Петраков поскаржився на втрати збірної України перед матчем з Шотландією
15:53
Харківщина, Первомайськ
Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському на Харківщині: вбито дитину, зруйновано будинки
15:50
окупанти Мелітополь
У Мелітополі окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення "голосування", - мер про псевдореферендум
15:36
На фото: Фінський оперний співак Петрус Шродерус
Фінський співак проводить концертний тур на підтримку України
15:19
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
15:17
БТР на кордоні Грузії та РФ
На випадок прориву резервістів. До пункту пропуску на кордоні РФ з Грузією під'їхав БТР з солдатами
15:16
Ексклюзив
путін путлер
Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник
14:55
Перша леді США Джіл Байден
Перша леді США Джіл Байден пообіцяла підтримку родин українських захисників, що загинули
14:49
знищення техніки окупантів
Українські воїни показали, як знищують техніку армії РФ разом із окупантами
14:47
Валерій Залужний
Залужний потрапив на обкладинку нового числа Time
14:40
Оргія на Щекавиці
"Влаштуємо оргію": Українці жартома реагують на погрози Путіна ядерними ударами, - огляд соцмереж
14:33
Японія
Японія заборонила експорт у РФ матеріалів, які можуть бути використані у виготовленні хімічної зброї
14:28
кібератака
Кремль планує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру та союзників, - українська розвідка
14:23
Ексклюзив
Росія поступово перетворюється на гігантську Північну Корею, - дипломат Єльченко
14:21
Мета Ердогана - організувати зустріч Путіна та Зеленського задля досягнення справедливого миру, - МЗС Туреччини
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:09
МАГАТЕ, Раффаель Гроссі, Запорізька АЕС, ядерна безпека, ЗАЕС, Держдеп США
МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС
14:05
Брітні Спірс
Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки
14:03
Ексклюзив
санкції проти Росії
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
13:21
Оновлено
Стрілянина в школі в Іжевську
В російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину в школі: щонайменше 13 людей загинуло, серед них 7 дітей
12:57
Олександр Петраков
Петраков може залишити посаду головного тренера збірної України
12:54
Ексклюзив
путін
Путін може затягувати визнання результатів псевдореферендумів, - голова КВУ Кошель
12:51
На фото DZIDZIO (Михайло Хома) та Олександр Пономарьов
Українські артисти закликали мешканців окупованих територій бойкотувати "референдуми"
12:43
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:37
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін та Лукашенко зустрілися у Сочі та зробили спільну заяву щодо відносин із Заходом
12:33
Петро Порошенко
За часів президентства Порошенка постала Українська Армія, - Княжицький
12:30
на фото: акція протесту у Ліоні
"Росія - держава-терорист": у французькому Ліоні відбулася акція протесту
12:17
Мая Санду
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
опалення-діти-школа
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:50
Катівня на Харківщині, село Липці
На деокупованій Харківщині знайшли чергову катівню окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV