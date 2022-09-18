Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.

"Знаєте, у кого мімішність зашкалює? Це у новонароджених тюленят Ведделла. Раді повідомити, що поблизу нашої станції народилися перші в цьому сезоні тюленятка – їх уже 2. Перше побачило антарктичний світ на сусідньому острові Вінтер, біля будиночка Ворді. Друге – біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік", - пише антарктичний науковий центр.

Зазначається, що вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Малята народжуються на поверхні криги. Кожна самка приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25–30 кг, у довжину сягають 1,3 м, а дорослими мають важити майже 400 кг.

"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6–7 кг за день). Пересувається цуценя (так називають новонароджених тюленят) невпевнено, адже м'язова система тільки формується, та вже через кілька тижнів розпочнеться навчальний процес, і малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах", - пишуть полярники.

У Національному антарктичному науковому центрі інформують, що мати вигодовує малюка протягом 7-ми тижнів.

"Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – 20 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щойно науковці дізнають стать тюленят, то оголосять конкурс на найкращі імена для цих неймовірних тваринок.