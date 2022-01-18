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Нагадують бластери із "Зоряних війн": на станції "Академік Вернадський" записали "спів" тюленів

18 січня, 2022 вiвторок
14:22
Наука

На станції "Академік Вернадський" українські полярники зафіксували "співи" тюленів Ведделла

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

"Цієї весни українські вчені почали акустичні дослідження тюленів Ведделла в районі станції "Академік Вернадський". Послухайте, які "співи" вони записали", - ідеться в дописі.

За словами науковців, тюлені Ведделла - найпівденніші ссавці, які чудово пристосовані до життя в одному з найхолодніших регіонів планети. Вони можуть затримувати подих і залишатися під водою майже 1,5 години поспіль, іноді пірнаючи на глибину понад 600 м. Щоб ковтнути повітря, тварини роблять лунки або використовують тріщини в кризі.

В антарктичному науковому центрі зазначили, що вокальний репертуар тюленів має дев'ять типів звуків.

"Це різні "цвірінькання", "свисти" і "трелі", що іноді навіть нагадують звуки бластерів із "Зоряних війн", - уточнили в повідомленні.

Приблизно  п'ята частина підводних "співів" відбувається на частотах, вищих за діапазон людського слуху, - від 20 до 50 кГц, а деякі можуть сягати 200 кГц.

Раніше вважали, що ластоногим не притаманні такі високочастотні звуки, тому науковці повинні встановити їхнє функціональне значення.

Припускають, що завдяки зворотньому відлунню таких звуків тюлені Ведделла орієнтуються у просторі під час антарктичної зими.

"Хоч ці тюлені і мають гарний зір, але коли світла немає кілька місяців, то їм потрібен інший спосіб отримання базової інформації про навколишній світ, наприклад, щоб знаходити лунки або здобич", - пояснили в Національному науковому антарктичному центрі.

Зважаючи на те, що високочастотні звуки долають менші відстані, ніж низькочастотні, тюлені можуть використовувати їх для спілкування з іншими особинами, не приваблюючи хижаків.

В антарктичному центрі розповіли, що навесні, під час сезону розмноження тюленів Ведделла (вересень - листопад) українські науковці записували "співи" тюленів цілодобово. Для цього у двох протоках біля нашого острова в лунках, які активно використовували тварини, встановили два акустичні рекордери. Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат.

Аналіз цієї інформації за допомогою спеціальної програми дасть змогу одержати нові відомості про звуки та підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

"Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з’ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу «Вернадського») та моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції "Мак-Мердо")", - додали в Національному науковому антарктичному центрі.

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Новини
спів
тюлені
Академік Вернадський
полярники
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