Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус
Біля узбережжя Греції у Егейському морі стався землетрус магнітудою 5,7
Про це повідомляє Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін.
Епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 60,8 км на північний захід від острова Кос в Егейському морі, на якому проживає 19 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 11 км.
Повідомлення про загрозу цунамі не надходили.
- Нагадаємо, 10 липня, внаслідок землетрусу в Таджикистані, загинули п'ятеро людей.
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