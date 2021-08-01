Біля узбережжя Греції стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін.

Епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 60,8 км на північний захід від острова Кос в Егейському морі, на якому проживає 19 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 11 км.

Повідомлення про загрозу цунамі не надходили.

Нагадаємо, 10 липня, внаслідок землетрусу в Таджикистані, загинули п'ятеро людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb