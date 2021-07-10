Таджикістан струсонуло на 5-6 балів. Є жертви

Про це передає Еспресо.TV.



"У сільському джааматі Лангар Шох Таджікабадського району в результаті землетрусу загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх жителів сільського джаамату Хіджборак Раштського району отримали поранення, вони госпіталізовані", - розповідає таджицька інформагенція Asia-Plus.



За даними Комітету з надзвичайних ситуацій Таджикістану, епіцентр землетрусу знаходився в 165 км на північний схід від від Душанбе і 21 км на схід від Раштського району.



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Сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5 - 6 балів, в Душанбе 2-3 бали.



За попередніми даними в результаті підземних поштовхів в селах Хазорчашма і Ярхаб сільського джаамату Хіджборак постраждало 7 житлових будинків, в селах Шарх і Сарі Шухон сільського джамоати Ашкелон Раштського району - 12 будинків.





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