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Біля узбережжя Севастополя знайшли невідоме затонуле судно

28 грудня, 2023 четвер
12:56
Суспільство Севастополь

У грудні 2023 року тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова виявила біля узбережжя в районі 35-ї Берегової батареї невідоме затонуле судно

Про це пише "Крим. Реалії" із посиланням на місцеве видання ForPost.

За словами тренерки, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні Севастополя.

"Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне", - сказала вона.

Як пише видання, металеве виконання корпусу говорить про його відносну сучасність. Проте будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.

  • Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострова розпочався потужний шторм. Пів мільйона людей залишилися без електроенергії.

Крим
корабель
окуповані території
Чорне море
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2023, четвер
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