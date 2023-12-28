Біля узбережжя Севастополя знайшли невідоме затонуле судно
У грудні 2023 року тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова виявила біля узбережжя в районі 35-ї Берегової батареї невідоме затонуле судно
Про це пише "Крим. Реалії" із посиланням на місцеве видання ForPost.
За словами тренерки, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні Севастополя.
"Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне", - сказала вона.
Як пише видання, металеве виконання корпусу говорить про його відносну сучасність. Проте будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.
- Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострова розпочався потужний шторм. Пів мільйона людей залишилися без електроенергії.
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