Шторм в окупованому Криму: в Євпаторії йде евакуація із затоплених будинків, траса на Саки працює в односторонньому режимі
Ввечері у неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм
У місті Євпаторія вже розпочато евакуацію підтоплених будинків, рух автомобільним шляхом Євпаторія-Саки сильно ускладнено. Про це повідомив колаборант Олег Крючков, радник окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова з інформаційної політики.
"Силами "Кримспасу" проводиться евакуація людей із п'яти затоплених будинків у м. Євпаторія, вул. Сімферопольська. 15 осіб. Усі вони будуть розміщені у пансіонатах та санаторіях", - поінформував Крючков о 17:54.
"Автошлях Євпаторія - Саки працює в односмуговому реверсному режимі", - додав він.
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