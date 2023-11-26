Шторм в окупованому Криму: в Євпаторії йде евакуація із затоплених будинків, траса на Саки працює в односторонньому режимі

У місті Євпаторія вже розпочато евакуацію підтоплених будинків, рух автомобільним шляхом Євпаторія-Саки сильно ускладнено. Про це повідомив колаборант Олег Крючков, радник окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова з інформаційної політики.

"Силами "Кримспасу" проводиться евакуація людей із п'яти затоплених будинків у м. Євпаторія, вул. Сімферопольська. 15 осіб. Усі вони будуть розміщені у пансіонатах та санаторіях", - поінформував Крючков о 17:54.

"Автошлях Євпаторія - Саки працює в односмуговому реверсному режимі", - додав він.

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