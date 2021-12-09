Біля "Вернадського" народилися перші пінгвінята: полярники показали фото
Українські полярники помітили біля антарктичної станції "Академік Вернадський" двох перших у 2021 році малюків пінгвінів
Про це Національний антарктичний науковий центр написав у Facebook.
"На нашому острові народилися перші пінгвінята. Один на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку - на мисі Пінгвін Поінт", - йдеться у повідомленні.
Протягом місяця за дитинчатами у гнізді доглядатимуть батьки - вони їх грітимуть, годуватимуть і охоронятимуть. Науковці зазначають, що пара пінгвінів робить це по черзі: поки один у гнізді, інший полює.
"Зараз малята дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я вкриті сірим пушком. Десь за місяць вони почнуть линяти й змінювати наряд, а також полишатимуть гнізда та збиратимуться в "ясла". У цей час обоє батьків зможуть одночасно ходити в океан за крилем і продовжуватимуть годувати дітей", - розповіли полярники.
Пінгвіни безпомилково знаходять у гніздах саме своїх дітей, і годують тільки їх. Уже після линьки дитинчата навчаться плавати в океані і самостійно добуватимуть собі їжу.
"Найпоширенішим видом пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" є субантарктичний пінгвін або дженту: влітку їх тут може бути до 4 тис. Останніми тижнями на нашому острові трималося до 3700 дженту", - йдеться у повідомленні.
Полярники пишуть, що цього року пінгвіни почали будувати гнізда раніше, ніж зазвичай, як наслідок, вони раніше відклали перші яйця. Минулого року перші малюки вилупилися 19 грудня, а цьогоріч маленьких пінгвінів на біля "Вернадського" побачили на 10 днів раніше.
- Нагадаємо, 3 листопада українські полярники розповіли, що у пінгвінів розпочався шлюбний сезон, а перше яйце птахи відклали просто під дверима "Вернадського".
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