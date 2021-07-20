Біткоїн обвалився нижче $30 тис.

Про це свідчать дані біржі Coindesk.



Згідно з даними біржі, станом на 10 ранку 20 липня, курс біткойна становить $29,7 тис. Зокрема, за останню добу вартість криптовалюти просіла на 6,4%.



Зазначається, що загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна наразі складає $559,1 млрд.

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