Біткоїн обвалився нижче $30 тис.
Вперше з 22 червня курс біткойна опустився нижче $30 тис./BTC
Про це свідчать дані біржі Coindesk.
Згідно з даними біржі, станом на 10 ранку 20 липня, курс біткойна становить $29,7 тис. Зокрема, за останню добу вартість криптовалюти просіла на 6,4%.
Зазначається, що загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна наразі складає $559,1 млрд.
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