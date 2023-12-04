Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000

Про це повідомляє Reuters.

У неділю, 3 грудня, вартість біткойна сягнула 40 210 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року. У понеділок на початку дня в Азії він стабільно тримається на рівні 40 011 доларів.

"Ми побачимо, чи протримається він протягом дня, але біткойн любить прорив великих психологічних рівнів, тому це знову збуджує біткойн-багів і додає імпульсу", - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

За рік біткойн виріс більш ніж удвічі, оскільки вийшов із затишшя так званої "криптовалютної зими", що настала після скандалів, включаючи крах біржі FTX минулого року.

Ризиковані інвестиції та інші активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, також сильно зросли за останні кілька тижнів.



Ефір, монета, пов'язана з мережею блокчейн Ethereum, також досягла в неділю 1-1/2 річного максимуму, досягнувши 2218 доларів і стабілізувавшись на рівні 2197 доларів в Азії в понеділок.

І біткойн, і ефір залишаються значно нижче своїх рекордних максимумів 2021 року, які перевищували 60 тисяч доларів і 4 тисячі доларів відповідно.