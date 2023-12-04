Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000
Уперше в цьому році біткойн перевищив позначку в 40 000 доларів на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткойн-фондів
Про це повідомляє Reuters.
У неділю, 3 грудня, вартість біткойна сягнула 40 210 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року. У понеділок на початку дня в Азії він стабільно тримається на рівні 40 011 доларів.
"Ми побачимо, чи протримається він протягом дня, але біткойн любить прорив великих психологічних рівнів, тому це знову збуджує біткойн-багів і додає імпульсу", - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.
За рік біткойн виріс більш ніж удвічі, оскільки вийшов із затишшя так званої "криптовалютної зими", що настала після скандалів, включаючи крах біржі FTX минулого року.
Ризиковані інвестиції та інші активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, також сильно зросли за останні кілька тижнів.
Ефір, монета, пов'язана з мережею блокчейн Ethereum, також досягла в неділю 1-1/2 річного максимуму, досягнувши 2218 доларів і стабілізувавшись на рівні 2197 доларів в Азії в понеділок.
І біткойн, і ефір залишаються значно нижче своїх рекордних максимумів 2021 року, які перевищували 60 тисяч доларів і 4 тисячі доларів відповідно.
- У листопаді 2022 року біткоїн втратив 77% вартості на тлі новин про крах однієї з найбільших криптобірж світу. Це на 77% менше, ніж його вартість була рівно рік до цього – $67 734 на закритті 9 листопада і майже $68 992 в ході торгів 10 листопада 2021 року.
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