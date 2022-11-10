Про це пише Reuters.

Біткоїн останнім часом все більше втрачав у вартості. З середини червня діапазон становив приблизно $18 000-25 000, а з середини вересня він звузився ще більше – $18 000-21 500. Обвал стався останніми днями після того, як найбільша криптобіржа Binance повідомила про намір купити біржу FTX (входить до топ-5), яка почала переживати кризу ліквідності – її активно залишали клієнти.

Однак у середу Binance, ознайомившись зі звітністю FTX, відмовилася від угоди. "Спочатку ми сподівалися підтримати клієнтів FTX, надавши їй ліквідність, але ситуація нам непідконтрольна, і ми не здатні допомогти", – йдеться у заяві Binance.

"Дірка" у фінансах FTX складає $8 млрд, розповіли The Wall Street Journal люди, знайомі із ситуацією. За їх словами, засновник і гендиректор біржі Сем Бенкман-Фрід у середу повідомив інвесторам, що масові запити клієнтів на виведення коштів спровокували кризу ліквідності і біржа потребує антикризового фінансування. FTX сподівається залучити $4 млрд шляхом додаткової емісії акцій, кажуть джерела WSJ.

За словами джерела Bloomberg, Бенкман-Фрід також сказав: якщо гроші залучити не вдасться, біржі загрожує банкрутство.

У четвер FTX закрила можливість виведення коштів для клієнтів. На межу краху її привели спроби Бенкман-Фріда останніми місяцями рятувати інші криптофірми, які руйнувалися через обвал на ринку криптовалют і підвищення відсоткових ставок центробанками, пише Reuters з посиланням на кількох близьких до засновника FTX людей. Декілька таких угод завдали великих збитків.

"Спочатку FTX рятує фінансові криптопіраміди, що руйнуються. Тепер FTX руйнується сама, і її рятує Binance. Хто врятує Binance, коли звалиться цей поганий картковий будиночок?" – пише економіст Нуріель Рубіні.

Спровокований проблемами FTX вихід ціни біткоїна з діапазону вниз говорить про ймовірність подальшого падіння, зазначає він.

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