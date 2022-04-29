Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямком РФ, – британська розвідка
Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети щодо забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями
Про це йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Росія досягла лише обмежених завоювань на Донбасі й зазнала водночас значних втрат. За даними Міністерства оборони Великої Британії, особливо важкими були бої біля Лисичанська, Сєвєродонецька та під час спроб окупантів просунуться на південь від Ізюму до Слов'янська.
"Через сильний опір України територіальні завоювання Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", – додають у повідомленні.
- У Генштабі ЗСУ зазначають, що окупанти зосередилися на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та обстрілюють позиції ЗСУ на окремих напрямках.
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