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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни зосередили зусилля на утриманні позицій біля Харкова, а також обмежують пересування та затримують місцевих жителів на окупованих територіях, - Генштаб

Росіяни зосередили зусилля на утриманні позицій біля Харкова, а також обмежують пересування та затримують місцевих жителів на окупованих територіях, - Генштаб

29 квітня, 2022 п'ятниця
07:11
війна з Росією окупанти Маріуполь

Окупанти зосередилися на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та обстрілюють позиції ЗСУ на окремих напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Розпочалася шістдесят п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування українських військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування українських підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".

Також на тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу, 28 квітня, українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться в повідомленні.

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