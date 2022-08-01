Битва за Харків ще попереду, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Я завжди говорив, що битва за Харків ще попереду. Оскільки для росіян це важливе місто в історичному плані та в рамках, як вони заявляють, звільнення Донбасу. Тому так само як битва за Південь України ще попереду, теж саме нас очікує і з Харковом", - переконаний Костенко.

Полковник СБУ вважає, що росіяни можуть знову розпочати наступ з декількох напрямків, однак один буде основним.

"Імітувати наступ з кількох напрямків беззаперечно можна. Проте десь буде основний. Всі інші будуть для того, щоб скувати сили та засоби Збройних сил України. Це унеможливить маневрування українських військ задля головного напрямку", - додав він.

1 серпня в американському Інституті дослідження війни повідомили, щ армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру