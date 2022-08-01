English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, - ISW

Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, - ISW

1 серпня, 2022 понедiлок
07:39
війна з Росією російський окупант

Армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру

Про це інформує американський Інститут дослідження війни - ISW.

"Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова. Російські війська вже розпочали невдалі штурми та спроби розвідки Чепіль, Щурівка та Гусарівка (на північний захід від Ізюма) та відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку (на південний захід від Ізюма) останніми днями", - йдеться в повідомленні.

ISW додає, що окупанти протягом місяців утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи. Також можуть використовувати ці райони як база для наступу.

"Російські війська можуть використати свої позиції навколо Балаклії, щоб відновити штурм міста Харків з південного сходу. Російські війська навряд чи захоплять Харківську область, чи місто Харків – друге за чисельністю населення місто в Україні – враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та безперервні проблеми з формуванням сил і логістикою", - повідомляється в Інституті.

Раніше ISW інформував, що Путін наказав армії взяти Харків і неокуповану частину області: "Але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей".

Крім того, окупанти можуть проводити бойові дії, аби запобігти українським контрнаступам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харків
окупанти
Харківщина
Читайте також:
карта війни в Україні
30 липня, 2022 субота
Противник зараз немає можливості перекидати війська з одного напрямку на інший, - експерт Defense Express Рябих
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
30 липня, 2022 субота
Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
Оленівка
30 липня, 2022 субота
Нам кидають інформацію про працівників Оленівської в'язниці і те, що станеться з ними, буде сюрпризом, - командир Харківського спецпідрозділу "Азову"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
08:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Українка Монзуль відсудила фінал Євро-2022
08:11
окупанти рф
Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, намагалися розвідати позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Мазанівки, Яковлівки
07:49
Харків, обстріл
Рашисти влучили по Харкову, є постраждалі
07:40
Системи радіоелектронної боротьби Білорусі - ілюстрація
Білоруські війська розгортають комплекси радіоелектронної боротьби біля кордонів України
07:10
Російський корабель - ілюстроване фото
У Чорному морі у бік Новоросійська маневрують 18 ворожих бойових кораблів та катерів
06:45
Жозеп Боррель
У Євросоюзі привітали план Косова відкласти заміну сербських документів через зростання напруги
06:15
Знищений російський танк
ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів
05:50
окупанти
Ворог нарощує угруповання на Криворізькому напрямку
05:33
Нікополь
Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
05:15
морська міна
У Румунії виявили дрейфуючу морську міну у Чорному морі
02:09
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв, - мер
01:51
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
Росія атакує цивільні об'єкти частіше, ніж військові, - ЦПД
01:29
Косово
У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів
01:04
На фото поле, яке вигоріло
На Сумщині через ворожі обстріли вигоріло 25 гектарів пшениці
01:01
Митрополит УПЦ (МП) Єлисей та головний колаборант Харківщини Віталій Ганчев
Митрополит УПЦ (МП) з Ізюму благословляє колаборантів, а священик УПЦ (МП) в Херсоні проповідує "єдність" з загарбниками
00:49
окупанти
У Херсоні проходять "обшуки" у квартирах і зростають ціни на харчі
00:26
Судно LAODICEA у порту Феодосії
Дипломати отримали підтвердження, що судно, яке затримали у Лівані, перевозило крадене українське зерно
00:02
Українці в Ірландії
Парламентарі Ірландії закликали президента висловити чітку позицію щодо війни в Україні через лист першої леді
2022, неділя
31 липня
23:48
Ангела Меркель
Німці не до кінця готові компенсувати російський газ за рахунок АЕС, - The Washington Post
23:39
Сербія
Посольство закликало українців не відвідувати південні регіони Сербії
22:59
Оленівка. Місце трагедії
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
22:44
128 бригада
Стратегічно у Росії немає шансів перемогти в цій війні, - Зеленський
22:23
Захист журналістів, права ВПО та відновлення будівель: Зеленський підписав низку законів
22:22
Ексклюзив
Путін
Путін ліквідовує російську еліту, яка має на нього компромат, - генерал-майор СБУ Ягун про випадок з Чубайсом
22:16
У Славуті, що на Хмельниччині, провели в останню путь сержанта Сергія Попова
21:59
Ексклюзив
Антонівський міст
Заяви росіян про ремонт Антонівського мосту не більше ніж пропагандистські,- депутат Херсонської облради Хлань
21:53
Росіяни викопали могили в Оленівці завчасно. Про це свідчать фото Maxar
21:23
десантні кораблі рф
Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, - ОК "Південь"
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни перекидають техніку та підсилюють угруповання на Півдні України. Колонка Сергія Згурця
21:17
Поліцейські Косово й етнічні серби зупинили пропуск через два КПП на кордоні з Сербією
20:52
Оновлено
Результати обстрілів півдня України
Росіяни вдарили ракетами по Одеському району
20:24
Ексклюзив
Метью Брайза
Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза
20:10
Ексклюзив
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
19:55
Російські військові
"Цього тижня 18 людей відкликало документи": "добровольці" з Курської області вже не хочуть бути "добровольцями"
19:47
Оновлено
На Сумщині російська армія знищила понад 10 могил, пошкодила лінії електропередачі, 5 домогосподарств і ферму
19:06
Анатолій Чубайс
Ексвіцепрем'єр РФ Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння
19:05
Німеччина уряд
Мінфін Німеччини закликає не використовувати газ для виробництва електроенергії
18:50
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
Токаєв допомагає Путіну обходити санкції, - казахський опозиціонер Садиков
18:32
Половина дитсадків і шкіл Київщини ще не має власних підготовлених укриттів
18:23
Ексклюзив
Оленівка, обстріл колонії
Україна має добитись, щоб росіяни допустили в Оленівку представників Міжнародного кримінального суду чи суду ООН, - Розенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV