Битва за Сєвєродонецьк не стане кульмінацією битви за Донбас, - The Guardian
Втрата Сєвєродонецька "навряд чи стане основою" російської кампанії на Донбасі, — вважають експерти видання
Війна тепер може затягнутися "до кінця року", враховуючи повільні темпи просування Москви, — пише The Guardian.
"Хоча ми бачимо, що Росія починає вчитися на своїх помилках і просувається на Донбасі, я вважаю, що важливо підкреслити, що битва за Сєвєродонецьк навряд чи стане ключем донецької кампанії", - сказав виданню неназваний чиновник.
Щоб оголосити про перемогу, на думку експерта, потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.
"Малоймовірно, що російські загарбники отримають можливість негайно продовжувати бойові дії після падіння міста (Сєвєродонецька. - Ред.), останнього утримуваного Україною в Луганській області. Натомість московські сили можуть бути змушені зробити своєрідну оперативну паузу для відновлення та поповнення запасів", - зазначив він.
The Guardian передає думку західних фахівців про те, що українські підрахунки втрат (від 60 до 100 військовослужбовців щодня), є "досить вірогідними", хоча моральний дух військ залишається набагато вищим, ніж у загарбників, у таборі яких "зростає розчарування".
- Американські експерти вважають, що російські військові повторюють помилки на сході України.
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