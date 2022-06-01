Про це пише The New York Times.

Чиновник Пентагону заявив газеті, що "поетапний" темп виснажує російську армію, і що загальний бойовий потенціал військових зменшилася приблизно на 20 відсотків. Ще один представник Пентагону розповів, що з початку війни Росія втратила тисячу танків.

"Генерал Олександр Дворніков, призначений у квітні президентом Росії відповідальним за війну в Україні, змушений був визнати, що його військовий план провалився.

"Невдовзі після свого призначення генерал намагався змусити з’єднані повітряні та сухопутні підрозділи координувати свої атаки, — оцінюють дії генерала американські чиновники. - Але його не бачили протягом останніх двох тижнів, що спонукало деяких чиновників припустити, чи продовжує він керувати військовими зусиллями".

Російські льотчики також продовжують демонструвати ту ж поведінку, "не схильну до ризику", як і в перші тижні війни. Вони пролітають кордон, завдають ударів, і хутко повертаються на територію Росії. Фактично вони не прикривають свої війська з повітря. Тому "Росія досі не здобула жодної переваги в небі", - стверджують американські військовики.

До того ж російські військові дотримуються доктринального методу радянського зразка, згідно з яким нижчі за рангом офіцери не мають права вказувати на недоліки стратегії або самостійно вносити корективи.

За словами американських військових, українці після семи років навчання разом із військовими зі Сполучених Штатів та інших країн НАТО використовують західний метод і виявилися особливо спритними в адаптації до обставин.

Евелін Фаркас, колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань України та Росії в адміністрації Обами, сказала, що Путін досі особисто залучений до планування найдрібніших військових операцій. "Ми знову чуємо розповіді, що Путін залучається до розробки планів ще активніше, – сказала пані Фаркас, яка зараз є виконавчим директором Інституту Маккейна. - Ми знаємо, що якщо у вас є президенти, які втручаються в оперативні військові рішення, то це є рецептом катастрофи".

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