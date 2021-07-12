Бив по обличчю та вистрілив: полковника поліції судитимуть за напад на єгеря заповідника "Морський"

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

У серпні 2018 року полковник незаконно в’їхав на територію Чорноморського біосферного заповідника "Морський". Єгер вилучив автомобіль поліцейського.

Полковник проникнув до службового приміщення та ударив єгеря руків'ям пістолета по голові, бив кулаком по обличчю.

Потім поліцейський вистрілив у потерпілого, але не влучив. Єгерю вдалося затримати полковника.

Полковник поліції обвинувачується у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та у незаконному проникненні у службове приміщення із застосуванням насильства.



Йому загрожує 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.