Пісню опублікувало на своїй сторінці у Facebook оперативне командування Південь.

Як зазначають у бригаді, написали і спродюсували її бійці Олександр Решетар та Володимир Нагорний.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ зі "Stinger" збили російський ударний вертоліт Мі-24. Відео.

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