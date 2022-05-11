Бійці 122-ї Одеської ТРО створили патріотичний кліп "Грай!"
Бійці 122-ї Одеської ТРО записали патріотичну пісню та кліп "Грай!"
Пісню опублікувало на своїй сторінці у Facebook оперативне командування Південь.
Як зазначають у бригаді, написали і спродюсували її бійці Олександр Решетар та Володимир Нагорний.
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