Про це інформують в телеграмі ССО "Азов".

"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - йдеться в повідомленні.

Довідково. ССО "Азов" - окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.

Раніше пресслужба повідомляла, як на Запоріжжі разом із бійцями артилерії ЗСУ ліквідували заховану російськими загарбниками техніку у фермерському ангарі.

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