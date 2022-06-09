Бійці ССО "Азов" показали знищення позицій ворога. Відео
Українські бійці Сил спеціальних операцій "Азов" ліквідували позиції російських окупантів, які наблизилися впритул. В результаті рашисти були змушені відійти
Про це інформують в телеграмі ССО "Азов".
"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - йдеться в повідомленні.
Довідково. ССО "Азов" - окремий підрозділ Сил спеціальних операцій України (в/ч А4027). Сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що почав створюватися у Києві з перших днів російського вторгнення цього року. Брав активну участь в обороні Києва.
- Раніше пресслужба повідомляла, як на Запоріжжі разом із бійцями артилерії ЗСУ ліквідували заховану російськими загарбниками техніку у фермерському ангарі.
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