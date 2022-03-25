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Бійці ТрО звільнили село Малинівку Запорізької області

25 березня, 2022 п'ятниця
17:25
війна з Росією ЗСУ

Бійці ТрО Запорізької області звільнили від російських окупантів село Малинівку

Про це повідомляє Територіальна оборона Збройних Сил України.

За попередньою інформацією, особовий склад одного з підрозділів ТрО Запорізької області провів наступальну операцію, в ході якої від російських загарбників було звільнено село Малинівку, Пологівського району.

Як повідомляє ТрО ЗСУ, наразі триває "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських окупантів.

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