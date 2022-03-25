Бійці ТрО звільнили село Малинівку Запорізької області

Про це повідомляє Територіальна оборона Збройних Сил України.



За попередньою інформацією, особовий склад одного з підрозділів ТрО Запорізької області провів наступальну операцію, в ході якої від російських загарбників було звільнено село Малинівку, Пологівського району.



Як повідомляє ТрО ЗСУ, наразі триває "зачистка" населеного пункту від диверсантів та залишків російських окупантів.

На Київщині ЗСУ звільнили Лук'янівку, знищили російський опорний пункт і 40 окупантів, - очільник тероборони Києва