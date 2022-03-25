На Київщині ЗСУ звільнили Лук'янівку, знищили російський опорний пункт і 40 окупантів, - очільник тероборони Києва

Про це заявив очільник тероборони Києва Петро Кузик в етері телемаратону, передає Україна 24.



За його словами, українські військові мають певні успіхи навколо Києва й відтиснули окупантів. По лівому березі в районі Баришівки ЗСУ здійснили успішний наступ на населені пункти.



"Наприклад, Лук’янівка. Його повністю звільнили. Це був такий опорний пункт окупантів. Там було декілька сотень солдатів, танки та техніка. Техніку спалено, підбиті танки, деяку техніку взяли як трофей. На жаль, знищено лише сорок окупантів - це те, що підтверджено, решті вдалося повтікати, частина у ліси сховалася", - повідомив Петро Кузик.



Українські військові шукають росіян і намагаються знищити їх там, де знайдуть.

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