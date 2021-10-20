Бійцям UFC, які вакцинувалися "Супутником V", заборонили битися у США

Про це повідомляє BJPenn.

UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) поінформував бійців з інших країн, що з 8 листопада їх не пустять до США, якщо вони не будуть повністю вакциновані.

З цієї дати іноземні громадяни, які подорожують до США, зобов'язані пройти повну вакцинацію. Також вони мають перед вильотом до США надати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом трьох днів до посадки на рейс.

Бійцям необхідно вакцинуватися однією з семи вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Сполученими Штатами. Російська вакцина "Супутник V", не входить в цей список.