Бійцям UFC, які вакцинувалися "Супутником V", заборонили битися у США
UFC допускатиме до своїх американських турнірів лише бійців, які зробили щеплення від коронавірусу схваленими ВООЗ та США вакцинами
Про це повідомляє BJPenn.
UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) поінформував бійців з інших країн, що з 8 листопада їх не пустять до США, якщо вони не будуть повністю вакциновані.
З цієї дати іноземні громадяни, які подорожують до США, зобов'язані пройти повну вакцинацію. Також вони мають перед вильотом до США надати негативний тест на COVID-19, зроблений протягом трьох днів до посадки на рейс.
Бійцям необхідно вакцинуватися однією з семи вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Сполученими Штатами. Російська вакцина "Супутник V", не входить в цей список.
- Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що у США з 8 листопада скасують обмеження на поїздки в країну для вакцинованих іноземців.
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