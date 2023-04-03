Багато років чую від держслужбовців, що якщо державні структури приходять вимагати гроші з бізнесу, то бізнес має не мовчати, а боротися з корупцією, викривати корупціонерів. Тобто, раз мовчите, значить самі винуваті у своїх проблемах.

Ні, тут все по-іншому працює. Бізнес має виключно заробляти гроші, платити податки та створювати робочі місця. А боротися з корупцією мають люди, які обіцяли це на виборах, боротися з корупцією мають численні правоохоронні, контрольні та судові органи, бо усі вони утримуються на податки, які сплачує бізнес, і це державні діячі мають доводити, що вони гроші від платників податків відпрацьовують. Якщо бізнес замість корумпованих політиків та службовців повинен проводити розслідування та збирати докази корупційних схем, значить влада повністю недієздатна.

Бізнес має виключно заробляти гроші, платити податки та створювати робочі місця. А боротися з корупцією мають люди, які обіцяли це на виборах, боротися з корупцією мають численні правоохоронні, контрольні та судові органи, бо усі вони утримуються на податки, які сплачує бізнес, і це державні діячі мають доводити, що вони гроші від платників податків відпрацьовують

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Бізнес бореться з корупцією природним шляхом — переїжджає в інші країни, де за боротьбу з корупцією держава відповідає сама, де ПДВ реальним виробникам повертають автоматично, де ніколи не блокують податкові накладні, де є незалежна судова система, де за незаконні дії держслужбовців проти бізнесу держава сплачує компенсації.

Блокування реєстрації податкових накладних, блокування своєчасного відшкодування ПДВ — це тяжкий злочин проти України. Він призводить до втрати не тільки податків — він призводить до втрати головного — людей. Людей, які не хочуть самі замість правоохоронців боротися з корупцією, вмовляти та улещувати держслужбовців, робити розслідування, людей, які хочуть робити свою справу, і довіряти державі, яка утримується на їхні податки. І таких людей ми втрачаємо сьогодні кожного дня.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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