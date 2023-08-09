Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.

"Ярославський - почесний громадянин Харківської області. Там стипендія складає 16 750 грн на місяць. Її дають, якщо людина окремо звернулась по стипендію", - розповіла вона.

Куц додала, що Ярославський звернувся, - він за пів року отримав з обласного бюджету понад 100 тис. грн.

"Він отримує цю стипендію, і це теж цікава ситуація - чому? Наприклад, Ахметов, який теж є почесним громадянином Харківщини, - не отримує цю стипендію, а Ярославський отримує", - підсумувала депутатка.

Ярославський - почесний громадянин Харківської області

За даними ЗМІ, звання "Почесний громадянин Харківської області" на кінець липня 2023 року мають 59 осіб, із них 56 осіб за пів року отримали стипендії на загальну суму майже 5,4 млн грн.

Ярославський отримав звання у 2006 році.

Також відомо, що він виїхав з України в лютому 2022 року та пообіцяв продати свою 60-метрову моторну яхту 2011 року побудови Kaiser від Abeking & Rasmussen на 12 гостей, а отримані кошти спрямувати на відновлення Харкова.

У травні минулого року яхту була виставлено на продаж на порталі Worth Avenue Yachts за 49,5 млн євро. За даними журналіста УП Михайла Ткача, яхта досі не продана.