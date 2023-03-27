Направду, ліпше жувати, ніж говорити, коли озвучуєш речі, про які чув лише краєм вуха, або вкладені у твої вуха заангажованими експертами. Бо те, що виходить опісля, схоже на якийсь жахливий оксюморон, освячений грифом зовні авторитетної міжнародної організації.

Маю на увазі доповідь про ситуацію з правами людини в Україні, у якій Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило стурбованість тим, що обшуки правоохоронців у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер. Це ж треба, після низки обшуків Службою безпеки України монастирів, офісів, навчальних закладів та іншої власності УПЦ МП в Києві, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Дніпрі, Хмельницькому, а також у Черкаській, Волинській, Херсонській, Тернопільській, Полтавській та Закарпатській областях, священнослужителів допитували із використанням поліграфа.

Така пильна увага оонівських правозахисників до структур фактичної філії російських спецслужб в Україні під час повномасштабної війни Росії проти України щонайменше дивує. Я, у всякому випадку, не знайшов навіть натяку на "стурбованість" ООН в часи, коли Українська греко-католицька церква перебувала у підпіллі, загнана туди радянською владою та її каральним інструментом – КГБ. Чомусь тоді правозахисники заплющували очі на реальні репресії та сотні священнослужителів, висланих до Сибіру…

Я, у всякому випадку, не знайшов навіть натяку на "стурбованість" ООН в часи, коли Українська греко-католицька церква перебувала у підпіллі, загнана туди радянською владою та її каральним інструментом – КГБ. Чомусь тоді правозахисники заплющували очі на реальні репресії та сотні священнослужителів, висланих до Сибіру…

Та що дивуватися? Якщо зовсім недавно та ж ООН, точніше голова Міжнародної слідчої комісії Організації Об’єднаних націй Ерік Мьосе не зауважив ознак геноциду проти українців з боку російської окупаційної армії. Характерно, що ця сліпота стала публічною акурат напередодні рішення Міжнародного кримінального суду про міжнародний ордер на арешт Путіна.

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У випадку ж з надуманим "свавіллям" СБУ проти структур та інституцій Московського патріархату ремарка про "ознаки дискримінації" також не випадкова. Йдеться про шалену пропагандистську кампанію перед виселенням ченців Києво-Печерської лаври з насиджених ними келій, призначеному мінкультом на 29 березня.

Суголосно з оонівськими захисниками "свободи совісті" виступив звісно і Кирил Гундяєв. Він для початку поскаржився всім – навіть Папі Римському – на "посилення державного тиску на православних християн України", забувши при цьому, що вірні МП – лише частина отих "християн", окрім них є не менше прихильників канонічної ПЦУ. Серед адресатів ефесбешного патріарха була й ООН.

До слова, адвокація Кирилом структур УПЦ МП була настільки неохайною, що з неї можна зробити цілком логічний висновок про підпорядкованість "автокефальної" церкви Москві, усупереч тому, що стверджують українські клірики з табору Онуфрія.

Адвокація Кирилом структур УПЦ МП була настільки неохайною, що з неї можна зробити цілком логічний висновок про підпорядкованість "автокефальної" церкви Москві, усупереч тому, що стверджують українські клірики з табору Онуфрія

Папа Франциск, наскільки мені відомо, не відреагував на чолобитну Кирила. Можливо, до Понтифіка таки дійшли голоси обурених його ультра-пацифістською позицією українців, і він вирішив дистанціюватися від цього скандалу, попри душевні розмови з Кирилом на Кубі 2016 року…

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Та повернімося до ООН з її оцінками. Міністерство закордонних справ України дало зрозуміти, що резонери з Нью-Йорка, м'яко кажучи, плутають праведне з грішним. Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку, — заявив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко. Відповідь могла б бути різкішою, але, вочевидь, дипломатичний лексикон не передбачає слів "колаборація", "державна зрада", "пособництво окупантам". Як і згадки про арсенали зброї у духовних обителях московських "ангелів", гори пропагандистської літератури, знайдені СБУ там, де, здавалося б, їм не місце.

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Тому повернуся до думки, яку не раз і не двічі висловлював у своїх коментарях. Організація Об'єднаних Націй має бути кардинально реформована. І зокрема через засилля російського лобі у її численних структурах. Та й назагал через те, що міжнародна спільнота ось уже рік є бездіяльною, тримаючи агресора і руйнівника світового порядку серед членів свого Радбезу. Росія інфікує довкілля своїм імперським духом, зневагою до закону та прав людини, корупцією і брехнею. Інфікує настільки, що "контактери" з носіями цього вірусу мають піти на карантин.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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