МЗС закликало ООН утриматися від "незбалансованих політичних оцінок" щодо УПЦ МП

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка щодо стурбованості УВКЛ з приводу "дискримінаційного характеру" обшуків у монастирях, офісах та навчальних закладах УПЦ (МП).

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"Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах", - зазначив Ніколенко.