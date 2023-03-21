Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Попередньо 20 березня керівництво національного заповідника "Києво-Печерська лавра" надіслало листа монастирю УПЦ Московського патріархату з повідомленням про те, що з 21 березня доступ до Ближніх та Дальніх печер буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Адже мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями.

Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер: припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

Комісія здійснюватиме перевірку наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічому монастирю) УПЦ (МП). Її створили згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).

До складу Комісії входять представники МКІП, Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", Національного науково-дослідного реставраційного центру України, Інституту археології Національної академії наук України, Національної поліції в м. Києві, Служби безпеки України.

Комісія працюватиме до 15 травня і має здійснити перевірку та підготувати відповідну довідку.

Вже в перший день роботи комісія встановила ряд порушень з боку монастиря УПЦ (МП). Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. А саме:

самовільна перебудова, добудова, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника;

нецільове використання об’єкта державної власності, зокрема йдеться про підвал 1914 року;

неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення: книжковий склад, корпус 113;

порушення умов договору щодо зобов’язання не передавати без дозволу заповідника (державної установи) майно третім особам (передано корпуси в суборенду Митрополії УПЦ та Київській духовній академії та семінарії; зареєстровано 20 сторонніх юридичних осіб).

На початок роботи комісії і закриття частини Лаври відреагували в УПЦ (МП). У зверненні синоду йдеться, що вони обурені, що святині закрили напередодні Великодня, коли до них активно відбувається паломництво вірян. Також висловили побоювання, що існує ймовірність того, що представники державного заповідника не дадуть вірянам УПЦ молитися в Лаврі.

Натомість у Міністерстві щоразу нагадують, що УПЦ МП має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.