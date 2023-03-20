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Священники УПЦ (МП) прийшли до Офісу президента домагатись зустрічі із Зеленським і заявили, що вони – "церква патріотів"

20 березня, 2023 понедiлок
14:10
Суспільство УПЦ МП

Члени Священного Синоду Української Православної Церкви на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Про це йдеться в повідомленні на сторінці УПЦ (МП).

Священники написали звернення до президента, в якому нібито виклали позицію "мільйонів вірян".

"Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ. Такий діалог — це важливий аспект, який пов’язаний з розвитком громадянського суспільства", - заявив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

В УПЦ стверджують, що допомагають ЗСУ і всім постраждалим від війни.

"Українська Православна Церква – це церква патріотів... Хочеться сподіватися, що очільники нашої держави зможуть не лише почути, але й побачити конкретні справи, які віряни щоденно здійснюють для своєї Батьківщини", - зазначив Климент.

До священників вийшла представниця Офісу президента і запропонувала передати звернення Зеленському, але митрополит Онуфрій відмовився, зазначивши, що члени Синоду хочуть передати його самі.

  • 10 березня повідомлялося, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення. 
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Україна
УПЦ МП
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