В УПЦ МП вирішили "захищати" Лавру всіма законними засобами та заявили, що ченці не покидатимуть територію святині після 29 березня
Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що захищатиму Києво-Печерську Лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня
Про це йдеться у зверненні синоду УПЦ МП.
"Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви та всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру", – наголосили в заяві.
В УПЦ МП заявили про наростальний тиск і закликали вірян до "твердого і непохитного стояння у вірі, яка проповідує не розбрат, а єднання, не злобу, а примирення, не жорстокість, а милосердя".
Церковники почали хвалитися, що відновлювали Лавру, яка була в оренді з 1988 року. Нині ж влада намагається їх "всебічно залякати, умовити на якийсь "компроміс" і, в результаті, просто знищити".
Синод УПЦ МП у відповідь начебто на звернення "благословити духовний труд по захисту нашого законного права й надалі молитися у Києво-Печерській Лаврі", пообіцяли, що "жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе Православ'я".
"Масштабний тиск на вірян Української православної церкви зростає, і сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі браття і сестри, зі словом живої любові та закликом до твердого і непохитного стояння у вірі", – йдеться в заяві.
Також у відеозверненні на YouTube-каналі Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що навіть після припинення договору оренди ченці не можуть виселитися з Києво-Печерської Лаври.
"Нам дали два тижні – до 29 березня – виселилися з господи. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя для монахів і паломників. У нас просто немає місця, куди це все - кухні, пральня. У нас немає місця, а ми не маємо наміру щось залишати", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників лаври, який прославляв "русскій мір".
- 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
- Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
- Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.
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