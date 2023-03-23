Про це йдеться у зверненні синоду УПЦ МП.

"Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви та всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру", – наголосили в заяві.

В УПЦ МП заявили про наростальний тиск і закликали вірян до "твердого і непохитного стояння у вірі, яка проповідує не розбрат, а єднання, не злобу, а примирення, не жорстокість, а милосердя".

Церковники почали хвалитися, що відновлювали Лавру, яка була в оренді з 1988 року. Нині ж влада намагається їх "всебічно залякати, умовити на якийсь "компроміс" і, в результаті, просто знищити".

Синод УПЦ МП у відповідь начебто на звернення "благословити духовний труд по захисту нашого законного права й надалі молитися у Києво-Печерській Лаврі", пообіцяли, що "жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе Православ'я".

"Масштабний тиск на вірян Української православної церкви зростає, і сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі браття і сестри, зі словом живої любові та закликом до твердого і непохитного стояння у вірі", – йдеться в заяві.

Також у відеозверненні на YouTube-каналі Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що навіть після припинення договору оренди ченці не можуть виселитися з Києво-Печерської Лаври.

"Нам дали два тижні – до 29 березня – виселилися з господи. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя для монахів і паломників. У нас просто немає місця, куди це все - кухні, пральня. У нас немає місця, а ми не маємо наміру щось залишати", – йдеться в повідомленні.