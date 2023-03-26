Перейти до ПЦУ готові 10-15% ченців з Лаври, - священнослужитель

Про це інформує священнослужитель ПЦУ отець Георгій Коваленко в інтерв’ю LB.ua.

"Щодо настроїв, то більшість очікує, як будуть розвиватися події. Більшість несуб’єктна навіть з точки зору бажання висловити свою позицію. Ми знаємо про певний крайній відсоток щирих любителів "русского міра" – це, думаю, 10-15%. І десь 10-15% людей, які б хотіли змін і готові до єдності з Православною Церквою України", – каже Коваленко.

Священнослужитель наголосив, що Лавра – це гуртожитський монастир і ченці живуть разом вже багато років, а тому будуть звертати увагу на рішення одне одного.

"Наприклад, був на минулому тижні Синод Московського патріархату. Які він міг ухвалити прогресивні рішення, коли безпосередньо в Синоді чотири людини під санкціями? З яких двоє – позбавлені чи призупинені у громадянстві. У них вибір між корпоративним і щирим та чесним. Іноді корпоративне перемагає. От, на жаль, мені здається, що корпоративне може перемагати та в чернечій спільноті, бо оцей ближчий внутрішній устрій, він зрозуміліший, ніж зовнішній світ, який іноді невідомий чи незрозумілий", – роз'яснює представник ПЦУ.

Коваленко заявив, нині в Києво-Печерській Лаврі перебуває понад сто ченців.

"Насельників більше ніж 100 точно, але менш як 200. Десь в цих межах. Питання, чи вважати послушників насельниками? Я глибоко не занурився, але знаю, що до 200 є", – додав Коваленко.