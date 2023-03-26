Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Перейти до ПЦУ готові 10-15% ченців з Лаври, - священнослужитель

Перейти до ПЦУ готові 10-15% ченців з Лаври, - священнослужитель

26 березня, 2023 неділя
19:56
Суспільство Києво-Печерська Лавра

У Києво-Печерській Лаврі перебуває від 100 до 200 ченців та священнослужителів МП, із них 15% готові приєднатися до Української Православної Церкви

Про це інформує священнослужитель ПЦУ отець Георгій Коваленко в інтерв’ю LB.ua.

"Щодо настроїв, то більшість очікує, як будуть розвиватися події. Більшість несуб’єктна навіть з точки зору бажання висловити свою позицію. Ми знаємо про певний крайній відсоток щирих любителів "русского міра" – це, думаю, 10-15%. І десь 10-15% людей, які б хотіли змін і готові до єдності з Православною Церквою України", – каже Коваленко.

Священнослужитель наголосив, що Лавра – це гуртожитський монастир і ченці живуть разом вже багато років, а тому будуть звертати увагу на рішення одне одного.

"Наприклад, був на минулому тижні Синод Московського патріархату. Які він міг ухвалити прогресивні рішення, коли безпосередньо в Синоді чотири людини під санкціями? З яких двоє – позбавлені чи призупинені у громадянстві. У них вибір між корпоративним і щирим та чесним. Іноді корпоративне перемагає. От, на жаль, мені здається, що корпоративне може перемагати та в чернечій спільноті, бо оцей ближчий внутрішній устрій, він зрозуміліший, ніж зовнішній світ, який іноді невідомий чи незрозумілий", – роз'яснює представник ПЦУ.

Коваленко заявив, нині в Києво-Печерській Лаврі перебуває понад сто ченців.

"Насельників більше ніж 100 точно, але менш як 200. Десь в цих межах. Питання, чи вважати послушників насельниками? Я глибоко не занурився, але знаю, що до 200 є", – додав Коваленко.

  • Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
  • 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників лаври, який прославляв "русскій мір".
  • 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
  • Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершив Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 
  • 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовлено, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначить стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Вже в перший день роботи комісії виявлено численні порушення.
  • Ткаченко повідомив, що договір користування УПЦ Києво-Печерської лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.
  • Представники УПЦ (МП) почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври, попри заяви представників церкви про саботаж виселення. 
  • Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що захищатиму Києво-Печерську Лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня.  
Новини
УПЦ МП
Митрополит Епіфаній
ПЦУ
русскій мір
Читайте також:
24 березня, 2023 п'ятниця
Іноземні прикордонні служби повертатимуть українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон, – ДПСУ
Путін Ердоган
25 березня, 2023 субота
Путін отримав подяку від Ердогана під час розмови про війну в Україні
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
25 березня, 2023 субота
Сі Цзіньпін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН, - дипломат Брайза
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
26 березня
20:08
OPINION
Лєна Чиченіна
Твір з умовною назвою "Верхні ворота" став би концентрацією огидних персонажів
20:06
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Голова МАГАТЕ вирушив на тимчасово окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію
20:00
Інтерв’ю
Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер: Режиму Путіна має прийти край
19:52
НАТО
Російська ядерна риторика є небезпечною та безвідповідальною, - НАТО
19:45
Оновлено
За день на Херсонщині четверо чоловіків підірвалися на російських мінах
19:30
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край, - історик Тімоті Снайдер
19:23
На фото: Ані Лорак
Після скасування концерту в Краснодарі Ані Лорак висловилася щодо "конфлікту між Україною і Росією"
19:01
Друга група артилеристів з України завершує навчання на 155-мм САУ в Британії
18:49
Жозеп Боррель
ЄС запровадить санкції, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, – Боррель
18:40
Інтерв’ю
Путін Гаага
Як військовий злочинець Путін не може підписати мирний договір, - Фейгін
18:35
ЗСУ
Ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження ворога, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, — Генштаб
18:30
Іловайськ
Українські воїни ліквідували російського командира Дмитра Лисицького, який атакував оточених в Іловайську, - Бутусов
18:10
вибух
В Тульській області РФ вибухнув дрон, троє людей поранені, місцева влада звинуватила Україну, — ЗМІ
18:07
OPINION
Ігор Гулик
Медведєв. Сталінські читання
17:50
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Путін фактично закопує російський суверенітет, - історик Тімоті Снайдер
17:48
Байден оголосив надзвичайний стан для Міссісіпі через пошкодження штормом: загинуло щонайменше 26 осіб
17:35
Ексклюзив
Очільник МОН Оксен Лісовий
Передача міністром Лісовим дисертації на експертизу виглядає визнанням, що він її не читав, - науковиця Єгорченко
17:15
Інтерв’ю
Путін і Сі Цзіньпін
Путін буде вести війну проти України так довго, як тільки зможе, - дипломат Брайза
17:14
Сергій Аксьонов
Заступник представника президента в Криму розповів про мету створення окупантами ПВК "Конвой"
16:50
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Китай вважає, що він дипломатично ізолює Тайвань. Це не так
16:45
МЗС України
МЗС України вимагає скликати Радбез ООН і попередити Білорусь про далекосяжні наслідки розміщення ядерної зброї РФ
16:38
Дмитро Кулеба та Джеймс Клеверлі (праворуч)
Кулеба заклався з головою МЗС Британії Клеверлі на результат футбольного матчу між Україною та Англією
16:22
До Ємену прямує балкер із 30 тисячами тонн пшениці
Зерно з України: до Ємену прямує балкер із 30 тисячами тонн пшениці
16:19
За тиждень 37 українців евакуювали на лікування за кордон
16:10
Збірна України з карате
Збірна України вперше в історії здобула командне золото ЧЄ з карате
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Червоні лінії Китаю
15:47
Ворог обстріляв ракетами дві багатоповерхівки в Авдіївці
Ворог обстріляв ракетами дві багатоповерхівки в Авдіївці
15:39
лікарня
У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині в цивільній лікарні створили шпиталь для армії РФ, - спротив
15:30
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Єдиним шляхом до переговорів є перемога України, - історик Тімоті Снайдер
15:10
Оновлено
морська міна
Під Одесою під час шторму вибухнула міна
15:06
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
Промоутер розповів, хто з претендентів на титул Усика небезпечніший за Ф'юрі
14:52
Оновлено
Внаслідок обстрілу Росією багатоповерхівок у Запоріжжі померла ще одна людина
14:39
Загиблі діти
У Києві вшанували пам'ять дітей, загиблих унаслідок російської агресії
14:26
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Ресурсів Росії вистачить на щонайбільше два роки такої війни, як зараз, - ГУР
14:24
Україна - Англія
"Мріють солдати в окопах та вся країна": володар "Золотого м'яча" Бєланов дав емоційний прогноз на матч Англія - Україна
14:12
МЗС Німеччини
У МЗС Німеччини назвали залякуванням розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі
14:10
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, - історик Тімоті Снайдер
14:09
Ексклюзив
насилля
"Чинна законодавча система працює не в інтересах дитини": ексуповноважений Президента України з прав дитини Кулеба про зґвалтування дівчинки на Закарпатті
14:04
OPINION
Володимир Гевко
Придурюйся, поки не вийде, - наразі Путіну це вдається
13:54
Загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов
В бою поліг засновник розвідувального підрозділу "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV