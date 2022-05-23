Блінкен і голова МЗС Франції обговорили підтримку України
Дерджсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Франції Катрін Колонна обговорили підтримку України й продовольчу безпеку на тлі вторгнення РФ
Про це повідомили в уряді США.
"Секретар і міністр закордонних справ Колонна погодилися з важливістю продовження непохитної підтримки України та підтримки значних витрат для президента Путіна за його війну", - ідеться у звіті.
Також політики обговорили, як США та Франція можуть підтримати вступ країн до ЄС, членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Крім того, Катрін Колонна й Ентоні Блінкен зачепили головні питання саміту в Мадриді, який відбувся напередодні.
"Обидва погодилися з необхідністю реагувати на нагальні потреби в продовольчій безпеці та харчуванні мільйонів людей, які перебувають у вразливих ситуаціях у всьому світі, які загострилися через жорстоку війну Росії в Україні", - наголосили у звіті.
Держсекретар США й очільниця МЗС Франції торкнулися теми важливості просування щодо мінімального податку, для припиненя гонитви за низькими цінами на корпоративні податки та закласти основу для зростання інвестицій.
- 19 травня Ентоні Блінкен заявив, що РФ навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей.
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