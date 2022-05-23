Про це повідомили в уряді США.

"Секретар і міністр закордонних справ Колонна погодилися з важливістю продовження непохитної підтримки України та підтримки значних витрат для президента Путіна за його війну", - ідеться у звіті.

Також політики обговорили, як США та Франція можуть підтримати вступ країн до ЄС, членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Крім того, Катрін Колонна й Ентоні Блінкен зачепили головні питання саміту в Мадриді, який відбувся напередодні.

"Обидва погодилися з необхідністю реагувати на нагальні потреби в продовольчій безпеці та харчуванні мільйонів людей, які перебувають у вразливих ситуаціях у всьому світі, які загострилися через жорстоку війну Росії в Україні", - наголосили у звіті.

Держсекретар США й очільниця МЗС Франції торкнулися теми важливості просування щодо мінімального податку, для припиненя гонитви за низькими цінами на корпоративні податки та закласти основу для зростання інвестицій.

19 травня Ентоні Блінкен заявив, що РФ навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей.

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