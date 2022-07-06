Блінкен не планує особисто зустрічатися з Лавровим на G20
Держсекретар США Блінкен не збирається особисто бачитися з МЗС Росії Лавровим під час саміту міністрів закордонних справ G20, який пройде на Балі
Про це інформує Reuters з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса.
У повідомленні йшлося про те, що наразі Сполучені Штати не припускають ніякої особистої зустрічі між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
За передбаченнями Прайса, на саміті члени G20 мають виступити проти вторгнення Росії в Україну.
"Я не в змозі сказати точно, як саме пройде захід, проте однозначно не розраховував би на жодну особисту зустріч між державним секретарем Блінкеном і міністром закордонних справ Лавровим", - додав речник держдепартаменту США.
Майбутня сімнадцята зустріч лідерів країн Групи двадцяти (G20) має відбутися цього року на Балі, Індонезія. Саміт почнеться 15 листопада 2022 року.
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