Блінкен обговорив продовження допомоги Україні з очільником МЗС Британії Кемероном

Про це повідомляє прессекретар Держдепу США Метью Міллер.

За його словами Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, включно з необхідністю покращити захист цивільного населення в Газі та постачання йому гуманітарної допомоги.

"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для подолання загроз глобальним інтересам, пов’язаних із підтримуваними Іраном нападами хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі, а також продовження американсько-британських зусиль, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії Росії", - заявив Міллер.