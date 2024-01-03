Блінкен обговорив продовження допомоги Україні з очільником МЗС Британії Кемероном
2 січня держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, під час якої йшлося про продовження співпраці країн для допомогти Україні у боротьбі з агресією Росії
Про це повідомляє прессекретар Держдепу США Метью Міллер.
За його словами Блінкен та Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, включно з необхідністю покращити захист цивільного населення в Газі та постачання йому гуманітарної допомоги.
"Вони також обговорили важливість колективних багатосторонніх дій для подолання загроз глобальним інтересам, пов’язаних із підтримуваними Іраном нападами хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі, а також продовження американсько-британських зусиль, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії Росії", - заявив Міллер.
- У неділю, 31 грудня, президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік, серед яких є допомога Україні.
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