Байден назвав допомогу Україні одним з головних досягнень США у 2023 році

Про це президент США Джо Байден написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Стояли на захисті наших союзників і партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світу, а також зміцнювали наші альянси по всьому світу", - йдеться у документі, в якому Байден перелічив основні досягнення своєї адміністрації за минулий рік.

Допомога Україні перебуває у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном".

Зокрема, серед головних досягнень США у 2023 році такі:

боротьба з інфляцією та зниження витрат - це дозволило знизити ціни на ліки, та допомогло мільйонам заощадити на медичній страховці;

подолання кліматичної кризи - захищено мільйони акрів земель і вод, створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії трохи більше ніж за рік, доопрацьовано правило щодо скорочення забруднення метаном;

інвестиції в Америку та створення хороших робочих місць - вкладення у дорогу, мости, високошвидкісний Інтернет, чисту воду, надійний транспорт та залізницю; створено понад 2,5 млн робочих місць (з яких 200 тисяч – у будівництві);

захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я - вжив заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, посилив захист приватного життя пацієнтів та лікарів, захистив у суді можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту;

найбезпечніша Америка від збройного насильства - вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї. Оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення влучення зброї до небезпечних рук;

найдоступніша вища освіта - запущений найдоступніший план погашення студентських заборгованостей - SAVE Plan. Понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик

підтверджені висококваліфіковані судді – затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.

Фото: Джо Байден



