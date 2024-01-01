Байден назвав допомогу Україні одним з головних досягнень США у 2023 році
У неділю, 31 грудня, президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік, серед яких є допомога Україні
Про це президент США Джо Байден написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Стояли на захисті наших союзників і партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світу, а також зміцнювали наші альянси по всьому світу", - йдеться у документі, в якому Байден перелічив основні досягнення своєї адміністрації за минулий рік.
Допомога Україні перебуває у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном".
Зокрема, серед головних досягнень США у 2023 році такі:
- боротьба з інфляцією та зниження витрат - це дозволило знизити ціни на ліки, та допомогло мільйонам заощадити на медичній страховці;
- подолання кліматичної кризи - захищено мільйони акрів земель і вод, створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії трохи більше ніж за рік, доопрацьовано правило щодо скорочення забруднення метаном;
- інвестиції в Америку та створення хороших робочих місць - вкладення у дорогу, мости, високошвидкісний Інтернет, чисту воду, надійний транспорт та залізницю; створено понад 2,5 млн робочих місць (з яких 200 тисяч – у будівництві);
- захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я - вжив заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, посилив захист приватного життя пацієнтів та лікарів, захистив у суді можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту;
- найбезпечніша Америка від збройного насильства - вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї. Оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення влучення зброї до небезпечних рук;
- найдоступніша вища освіта - запущений найдоступніший план погашення студентських заборгованостей - SAVE Plan. Понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик
- підтверджені висококваліфіковані судді – затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.
Фото: Джо Байден
- 28 грудня Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2023 року США надали Україні допомогу на 24 млрд доларів. 27 грудня Штати оголосили про 34 пакет військової допомоги за поточний рік на суму 250 млн доларів.
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