США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі

Про це повідомляє міноборони США.

Це 54-й пакет військової допомоги США Україні зі серпня 2021 року. У цьому пакеті використовується допомога, яка була дозволена для України раніше - протягом попередніх фінансових років.

Пакет зокрема включатиме додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, зенітні ракети Stinger; снаряди калібру 155-мм і 105-мм, ракети TOW, протитанкові системи Javelin, компоненти до систем ППО, більше ніж 15 млн патронів до стрілецької зброї.

Також США передають Україні підривні боєприпаси для усування загороджень, а також запчастини, медобладнання та інше допоміжне обладнання.