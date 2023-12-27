США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
Ввечері середи, 27 грудня, США оголосили про нову військову допомогу Україні на суму $250 млн
Про це повідомляє міноборони США.
Це 54-й пакет військової допомоги США Україні зі серпня 2021 року. У цьому пакеті використовується допомога, яка була дозволена для України раніше - протягом попередніх фінансових років.
Пакет зокрема включатиме додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, зенітні ракети Stinger; снаряди калібру 155-мм і 105-мм, ракети TOW, протитанкові системи Javelin, компоненти до систем ППО, більше ніж 15 млн патронів до стрілецької зброї.
Також США передають Україні підривні боєприпаси для усування загороджень, а також запчастини, медобладнання та інше допоміжне обладнання.
- Президент США Джо Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.
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