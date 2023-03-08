Блінкен оголосив про відставку речника Держдепу США Прайса
Речник Державного департаменту Нед Прайс залишить своєю посаду та займе у зовнішньополітичному відомстві США інший пост
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Держдеп США.
За його словами, Прайс у березні піде з посту речника та перейде на іншу посаду в Державному департаменті США.
"Цього місяця Нед Прайс залишить пост речника Держдепартаменту. Він продовжить працювати у моєму безпосередньому підпорядкуванні", - розповів Блінкен.
За інформацією NBC, Прайс залишить посаду 17 березня. Обов'язки речника Держдепу США тимчасово виконуватиме його заступник Ведант Патель.
Нед Прайс став речником американського зовнішньополітичного відомства у січні 2021 року.
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