Блінкен попередив очільника МЗС Китаю Ван Ї про наслідки підтримки РФ у війні з Україною
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ Китаю Ван Ї, що підтримка Росії у війні з Україною матиме для Пекіна негативні наслідки
Про це повідомляє Державний департамент США.
Блінкен зробив відповідну заяву під час зустрічі з Ван Ї на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Блінкен підкреслив, що будуть наслідки, якщо КНР підтримає дії Москви проти суверенної держави", - поінформували у держдепі.
Також держсекретар зазначив, що США й надалі дотримуватимуться політики "єдиного Китаю" та наголосив, що збереження миру та стабільності в Тайванській протоці важливе для регіональної та глобальної безпеки та благополуччя.
Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де інтереси країн перетинаються.
- 23 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.
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