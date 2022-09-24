Про це повідомляє Державний департамент США.

Блінкен зробив відповідну заяву під час зустрічі з Ван Ї на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Блінкен підкреслив, що будуть наслідки, якщо КНР підтримає дії Москви проти суверенної держави", - поінформували у держдепі.

Також держсекретар зазначив, що США й надалі дотримуватимуться політики "єдиного Китаю" та наголосив, що збереження миру та стабільності в Тайванській протоці важливе для регіональної та глобальної безпеки та благополуччя.

Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де інтереси країн перетинаються.

23 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

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