Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", - написав Кулеба.

МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

Також Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що у перспективі 5-10 років Китай буде вирощувати з Шанхайської співпраці безпековий блок, аби було що протиставити американцям.

Поки Росія спробувала анексувати Україну, але загрузла у важкій війні, Китай спокійно анексує саму Росію і перетворює її на свій інструмент впливу на Захід, - повідомило видання The Sydney Morning Herald.

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що відносини Китаю та Росії наочно ілюструють аб'юзивні стосунки, у яких жертва стає залежною та несамостійною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb