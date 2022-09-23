Міністр закордонних справ Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, - Кулеба
Голова МЗС Китаю Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України
Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", - написав Кулеба.
- МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.
- Також Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що у перспективі 5-10 років Китай буде вирощувати з Шанхайської співпраці безпековий блок, аби було що протиставити американцям.
- Поки Росія спробувала анексувати Україну, але загрузла у важкій війні, Китай спокійно анексує саму Росію і перетворює її на свій інструмент впливу на Захід, - повідомило видання The Sydney Morning Herald.
- Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що відносини Китаю та Росії наочно ілюструють аб'юзивні стосунки, у яких жертва стає залежною та несамостійною.
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