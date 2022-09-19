Китай цілеспрямовано залишає Росію без грошей, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що відносини Китаю та Росії наочно ілюструють аб'юзивні стосунки, у яких жертва стає залежною та несамостійною
Про це він розповів в етері Еспресо.
Олександр Краєв прокоментував відносини Китаю та Росії, які все більше нагадають аб'юзивні стосунки (аб'юз - процес, коли здійснюється фізичне або психологічно насильство -ред.).
"Китай відмовився від довгострокових контрактів з Росією, а також надавати доступ до її золотовалютних резервів, частина з яких перебуває на території Китаю. Тобто фактично Пекін цілеспрямовано залишає Росію без грошей, щоб вона була ще більш від нього залежною. Так дійсно себе ведуть аб'юзери в особистих стосунках", - підкреслив Краєв.
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"зауважив, що Китай даючи Росії декілька дронів або якихось компонентів, або трохи сировини, потім змушує Росію за це його хвалити, створюючи обставини, нібито без Китаю Росія взагалі загнеться. Відповідно, що тільки з Китаєм вона буде мати якусь вартість чи успіх. Це наочний потужний ілюстративний матеріал, що пояснює аб'юзивні стосунки, коли жертва у цих стосунках є залежною та несамостійною.
"Китай грає у довгу і розраховує на стратегічну перспективу, бо скасовувавши довготривалі контракти з росіянами, наприклад, на видобуток природного газу або на створення терміналів скрапленого газу, Китай у той же момент скупляє російські федеральні компанії "Норникель", "Газпром", "Роснефть". З одного боку така політика Китаю спрямована на васалізацію Росії, а з іншого – це гра на американців. Відомо, що у Пекіна з американцями йдуть складні перемовини, тому він показує свою власну політику з Росією. Китай буде створювати з Росії спонсуючу його економіку, хоча ресурсну і недорозвинуту, але ж все-таки спонсуючу", - пояснив Краєв.
- 15 вересня президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном
- 16 вересня Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації
- Також Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що у перспективі 5-10 років Китай буде вирощувати з шанхайської співпраці безпековий блок, аби було що протиставити американцям
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.94
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе