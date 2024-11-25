У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі "телемарафону" 24 листопада, цитує міська рада.

Терехов зазначив, що у місті вже встановлене деяке обладнання, яке допоможе децентралізувати енергосистему.

"Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють", - сказав міський голова, проте деталей не розкрив.