У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
Влада Харкова планує створити у місті "енергетичний острів" для децентралізації системи енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі "телемарафону" 24 листопада, цитує міська рада.
Терехов зазначив, що у місті вже встановлене деяке обладнання, яке допоможе децентралізувати енергосистему.
"Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють", - сказав міський голова, проте деталей не розкрив.
Нагадаємо, уперше про потребу створення "енергетичного острова" мер Харкова заявив у липні. Тоді Терехов розповідав, що перед зимою по всьому місту встановлюють блочно-модульні котельні, генератори та когенераційні установки.
- Актуальне
- Важливе