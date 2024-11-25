У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви

Про це повідомляє Reuters.

У своєму щоденному ранковому звіті про військову активність Китаю відомство повідомило, що одиночна повітряна куля була виявлена 24 листопада о 18:21 (12:21 за Києвом) за 111 км на північ від тайванського порту Кілунг.

Через дві години повітряна куля зникла, пролетівши на висоті 10 тисяч метрів, але так і не перетнувши територію Тайваню.

У заяві міноборони йдеться про те, що ці інциденти є частиною китайської кампанії тиску - так званої війни в сірій зоні, спрямованої на виснаження супротивника за допомогою нерегулярної тактики без відкритих бойових дій.

Традиційно Тайвань категорично заперечує претензії Китаю на суверенітет і заявляє, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.