У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви
У понеділок, 25 листопада, міністерство оборони Тайваню повідомило, що над морем на північ від острова було знову помічено китайську повітряну кулю після 6 місяців без подібних інцидентів
Про це повідомляє Reuters.
У своєму щоденному ранковому звіті про військову активність Китаю відомство повідомило, що одиночна повітряна куля була виявлена 24 листопада о 18:21 (12:21 за Києвом) за 111 км на північ від тайванського порту Кілунг.
Через дві години повітряна куля зникла, пролетівши на висоті 10 тисяч метрів, але так і не перетнувши територію Тайваню.
У заяві міноборони йдеться про те, що ці інциденти є частиною китайської кампанії тиску - так званої війни в сірій зоні, спрямованої на виснаження супротивника за допомогою нерегулярної тактики без відкритих бойових дій.
Традиційно Тайвань категорично заперечує претензії Китаю на суверенітет і заявляє, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.
- Міністерство оборони Тайваню у середу, 13 листопада, зафіксувало щонайменше 24 бойові літаки та 6 кораблів армії Китаю навколо острова.
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