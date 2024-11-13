Тайвань зафіксував 24 літаки та 6 військових кораблів Китаю біля острова
Міністерство оборони Тайваню у середу, 13 листопада, зафіксувало щонайменше 24 бойові літаки та 6 кораблів армії Китаю навколо острова
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
Зазначається, що військові близько 6 ранку виявили 24 бойових літаків, 15 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.
"Збройні сили стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії", - йдеться у повідомленні.
- 3 листопада міністерство оборони Тайваню заявило, що зафіксувало 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі й бомбардувальники, які прямували на південь острова на навчання в Тихому океані.
- Актуальне
- Важливе