Тайвань зафіксував 24 літаки та 6 військових кораблів Китаю біля острова

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що військові близько 6 ранку виявили 24 бойових літаків, 15 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

"Збройні сили стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії", - йдеться у повідомленні.

24 PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 15 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan’s northern, central and southwestern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/5lZQCShpjg — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) ???????? (@MoNDefense) November 13, 2024