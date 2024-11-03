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Головна Світ Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю напередодні виборів у США

Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю напередодні виборів у США

Марія Науменко
3 листопада, 2024 неділя
12:29
Світ

У неділю, 3 листопада, міністерство оборони Тайваню заявило, що зафіксувало 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі й бомбардувальники, які прямували на південь острова на навчання в Тихому океані

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Про це повідомило Reuters.

У виданні зазначили, що це вже другий день поспіль, коли тайванська сторона фіксує активність китайської авіації.

У відомстві уточнили, що станом на 09:00 (03:00 за київським часом) Тайвань зафіксував 37 китайських військових літаків, у тому числі винищувачі J-16, ядерні бомбардувальники H-6 і безпілотники.

З них 35 літаків пролетіли на південний захід, південь і південний схід Тайваню в західній частині Тихого океану для проведення навчань дальнього радіуса дії. Міністерство повідомило, що направило свої сили для спостереження за ними.

Згідно з законодавством Сполучені Штати зобов'язані надати Тайваню засоби для самозахисту, і їхній продаж зброї Тайбею, в тому числі ракетної системи вартістю 2 мільярди доларів, про який було оголошено минулого місяця, розлютив Пекін.

Напередодні, в суботу, міністерство також повідомляло про "спільне патрулювання бойової готовності" з боку Китаю за участю військових кораблів і літаків поблизу Тайваню.

  • Раніше уряд Китаю заявив, що вживатиме "контрзаходів" для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності після надання пакета продажу зброї США Тайваню.
Теги:
Новини
Китай
Тайвань
Військові новини
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