Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю напередодні виборів у США

Про це повідомило Reuters.

У виданні зазначили, що це вже другий день поспіль, коли тайванська сторона фіксує активність китайської авіації.

У відомстві уточнили, що станом на 09:00 (03:00 за київським часом) Тайвань зафіксував 37 китайських військових літаків, у тому числі винищувачі J-16, ядерні бомбардувальники H-6 і безпілотники.

З них 35 літаків пролетіли на південний захід, південь і південний схід Тайваню в західній частині Тихого океану для проведення навчань дальнього радіуса дії. Міністерство повідомило, що направило свої сили для спостереження за ними.

Згідно з законодавством Сполучені Штати зобов'язані надати Тайваню засоби для самозахисту, і їхній продаж зброї Тайбею, в тому числі ракетної системи вартістю 2 мільярди доларів, про який було оголошено минулого місяця, розлютив Пекін.

Напередодні, в суботу, міністерство також повідомляло про "спільне патрулювання бойової готовності" з боку Китаю за участю військових кораблів і літаків поблизу Тайваню.