Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю напередодні виборів у США
У неділю, 3 листопада, міністерство оборони Тайваню заявило, що зафіксувало 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі й бомбардувальники, які прямували на південь острова на навчання в Тихому океані
Про це повідомило Reuters.
У виданні зазначили, що це вже другий день поспіль, коли тайванська сторона фіксує активність китайської авіації.
У відомстві уточнили, що станом на 09:00 (03:00 за київським часом) Тайвань зафіксував 37 китайських військових літаків, у тому числі винищувачі J-16, ядерні бомбардувальники H-6 і безпілотники.
З них 35 літаків пролетіли на південний захід, південь і південний схід Тайваню в західній частині Тихого океану для проведення навчань дальнього радіуса дії. Міністерство повідомило, що направило свої сили для спостереження за ними.
Згідно з законодавством Сполучені Штати зобов'язані надати Тайваню засоби для самозахисту, і їхній продаж зброї Тайбею, в тому числі ракетної системи вартістю 2 мільярди доларів, про який було оголошено минулого місяця, розлютив Пекін.
Напередодні, в суботу, міністерство також повідомляло про "спільне патрулювання бойової готовності" з боку Китаю за участю військових кораблів і літаків поблизу Тайваню.
- Раніше уряд Китаю заявив, що вживатиме "контрзаходів" для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності після надання пакета продажу зброї США Тайваню.
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