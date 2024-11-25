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Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА

Ірена Моляр
25 листопада, 2024 понедiлок
07:50
Війна з Росією свічка

Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської ОВА, зазначив, що окупанти закликали місцевих повідомляти про людей, які 23 листопада запалили свічки, вшановуючи пам'ять жертв Голодоморів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни почали нові репресії, це стосується вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Окупанти розповсюджували інформацію, що цього не можна робити, а всі, хто ослухається, будуть покарані. Також закликали місцевих, щоб "здавали" друзів та сусідів, якщо хтось з них запалить свічку. Звичайно, люди не виставляли свічки на вікна, а  десь тихенько це робили. Поки не надходила інформація, чи вдалося окупантам когось за це спіймати", - розказав голова пресофісу Херсонської ОВА.

За його словами, є повідомлення про активізацію мобілізації на тимчасово окупованій частині Херсонщини, роздають повістки. Люди, яким вручили повістки, намагаються відразу виїхати з непідконтрольної Україні території.

"Крім того, продовжуються проблеми з грошима, судячи з того, що окупанти постійно обіцяють наступними тижнями закрити всі питання по заборгованості бюджетникам та виплатити заробітні платні. Кожного разу кидають людям якісь крихти та знову кажуть, що виплатять на наступному тижні. Не думаю, що проблеми пов'язані з відсутністю грошей, вони як завжди їх розкрадають, тому бюджетники звільняються і нема кому працювати в школах, лікарнях, комунальних службах", - зауважив Олександр Толоконніков.

 

  • 23 листопада в Україні День пам'яті жертв Голодоморів. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння, ставлять символічні горщики з зерном і запалюють свічки&
  • 24 листопада російська армія обстріляла з артилерії Херсон, в результаті чого поранення дістали жінки 83 і 65 років. Також під ворожий удар потрапила Зеленівка, де постраждав 61-річний чоловік.
Теги:
Новини
Голодомор
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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