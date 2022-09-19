Китай вирощуватиме "власне НАТО", - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Експерт-міжнародник прокоментував перспективи розвитку ШОС (Шанхайська організація співробітництва заснована у 2001 році, до якої входять 9 країн – ред.).



"Найбільші яструби ШОС хочуть зробити противагу НАТО, тобто вони розуміють, що почалася нова холодна війна з центром вже не у Москві, а на Сході, умовно у Пекіні. Але центрально-східна Азія досі не готова до чогось різкого, тому що тільки закінчується проєкт ОДКБ через невиконання основним гарантом своїх повноважень", - пояснив експерт - міжнародник.



Олександр Краєв вислови сумнів, що ШОС буде альтернативою НАТО, а от щодо альтернативи ООН, то це цілком можливо. Тому, що є певні регіональні проєкти співпраці, спільні курси в економіці, енергетиці, сільського господарства – це все у ШОС вже виконується декілька років.



"Але по настрою Китаю, як ми бачимо, що йому потрібно щось більше. ООН себе компрометує, відповідно, Китай не поспішає порівнюватися з такою організацією, бо йому потрібна вагома та потужна підтримка. Китаю потрібен свій блок, "своє НАТО". На мою думку, у перспективі 5-10 років Китай буде вирощувати з шанхайської співпраці певний безпековий блок, аби було що протиставити американцям", - зауважив Краєв.

15 вересня президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном

16 вересня Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації