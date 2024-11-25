"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.



За їхніми даними, Росія отримала від КНДР понад 100 ракет KN-23/KN-24. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив у РФ своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України. ГУР зазначає, що жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Українські розвідки виявили, що застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – Китаю, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power, виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема, посилення механізмів експортного контролю", - наголосили у ГУР.

Раніше розвідники оприлюднили таокж перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 компонентів та складових, виготовлених 19 компаніями із семи країн - США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, Швейцарії.