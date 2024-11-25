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Головна Війна з Росією "Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії

"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії

Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
09:02
Війна з Росією Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії

Серед компонентів балістичних ракет KN-23/KN-24, які Північна Корея передала Росії для війни проти України, виявили елементи іноземного виробництва 2023 року

Зміст

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За їхніми даними, Росія отримала від КНДР понад 100 ракет KN-23/KN-24. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив у РФ своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України. ГУР зазначає, що жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Українські розвідки виявили, що застосована Росією проти України ракета  KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – Китаю, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power, виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь,  держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема, посилення механізмів експортного контролю", - наголосили у ГУР.

Раніше розвідники оприлюднили таокж перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 компонентів та складових, виготовлених 19 компаніями із семи країн - США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, Швейцарії.

  • Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, 21 листопада РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кєдр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орєшнік".
     
Теги:
Новини
Росія
КНДР
зброя
російська армія
ГУР
ракетний удар
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