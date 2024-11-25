Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
Як за допомогою попси, телешоу та серіалів Росія "виховувала" українську аудиторію та готувала війну, яким чином українська культура все ж вистояла та чи справді ці зміни невідворотні - про це у документальному фільмі-дослідженні "Моя прекрасна колонізація".
Фільм, прем'єра якого відбулась 24 листопада, доступний на Youtube-каналі Миколи Княжицького.
У середині 1990-х - на початку 2000-х Україна вибухає талантами, які дуже відрізняються від всесоюзних. Вони не бояться експериментувати, вони вільні й вони співають українською: формується власний культурний суверенітет. Але імперія вступає у боротьбу за вплив, застосовуючи цілий арсенал ідеологічних інструментів: серіали з меншовартісними українськими героями, витіснення україномовних пісень з ТБ і радіо як неформату, спокуси грошима та пряме фінансування проросійських ідеологічних проєктів.
Через популярну культуру - серіали, музику та телешоу - Росія формує образ "спільного культурного простору", поступово витісняючи українські цінності. Під прикриттям популярного контенту українцям нав’язувалися чужі стандарти та ідентичність.
У той час як українські артисти витіснялися з радіо і ТБ, російські гастролери займали сцени, ефіри та фестивалі. Це була не просто культурна конкуренція – це було систематичне знищення української культурної самоідентичності.
"Російська культурна політика на українському напрямі була повністю інтегрована в загальну стратегію ліквідації української державності. Постріли ідеологічної зброї вражали не тіло, а мозок українців", - стверджує автор фільму Олег Манчура.
Люди, які безпосередньо брали участь і спостерігали за культурними процесами останніх десятиліть, - співаки і музиканти Олександр Пономарьов, Фоззі, Олег Скрипка, продюсер і музичний критик Олександр Ягольник, журналіст і публіцист Віталій Портников, ексмедіаменеджер і член парламентського комітету з гуманітарної політики Микола Княжицький - діляться своїми думками, як росіянам удалось придушити злет української популярної культури 90-х, чому в українському шоубізнесі з’явилися "артисти-зрадники", як українська культура змогла вистояти й розпочати нове відродження та чому підтримувати своє – це не лише модно, а й життєво необхідно.
Шоубізнес став лише однією колоною російської інформаційної армії, її десантом, а вже за ним поїхали танки.
"На великому глобальному рівні вони розуміли: шоубізнес є одним з інструментів впливу і втримання України в орбіті. Щоб люди далеко не відходили, їх найпростіше тримати при собі за допомогою пісень, фільмів, серіалів”, - розповідає музикант Фоззі.
Автор фільму Олег Манчура порівнює російську політику з практиками Гітлера щодо аншлюсу Австрії. Спочатку відомство Геббельса активно працювало над тим, аби переконати австрійців, що вони не окремий народ, а частина одного великого німецького, бо говорять однією мовою, слухають тих самих композиторів, читають ті самі книжки… "Так само був готовий аншлюс України, і коли це мало статися, було лише питанням часу і техніки", - порівнює він.
"Чому Путін думав, що ми будемо зустрічати його з квітами? Бо він собі міркував, що ми є представниками його культури, бо вони вкидали сюди стільки грошей, щоб люди думали, що з росіянами одне й те саме, що немає ніяких українців. Їм здавалося, що це буде працювати", - коментує Микола Княжицький.
Сьогодні українська культура знову переживає ренесанс, відгородившись від російських впливів: активні заходи на її захист допомогли зірвати грандіозну спецоперацію з перетворення українців на росіян. Серед них закон про забезпечення функціонування української мови як державної, заборона на ввезення російських книжок та підтримка українського книговидавництва, заборона фільмів, які пропагують країну-агресорку та були вироблені після того, як Росія почала окупацію та агресію, створення Українського культурного фонду, Інституту книги тощо. "Не все вдалося зробити, але було створено купол. В цьому куполі є ще деякі пробіли, які весь час намагаються пробити, але його існування надзвичайно важливе", - наголошує Микола Княжицький, згадуючи ухвалені законопроєкти.
Чи є процес відгородження від російських впливів невідворотним, які нові виклики з'явилися та які висновки варто зробити з попереднього досвіду - у фільмі "Моя прекрасна колонізація".
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