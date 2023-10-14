Блінкен прибув з візитом до Саудівської Аравії
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
Про це пише BBC.
Блінкен працює над тим, щоб арабські держави чітко засудили ХАМАС, а також виявили стриманість щодо дій Ізраїлю, коментує кореспондент BBC при Держдепартаменті США Барбара Плетт Ашер.
Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії до прильоту Блінкена виступило, однак, із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не ХАМАС, засудивши те, що воно назвало нападами на беззахисних цивільних осіб.
Саудівська Аравія до нападу ХАМАС вела переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, але зараз вони, мабуть, припинені.
На початку року Ер-Ріяд відновив відносини з Іраном, і цього тижня спадкоємець принц Саудівської Аравії провів телефонну розмову з президентом Ірану. На думку кореспондента BBC, це одна з тем, яку має обговорити Блінкен із владою Саудівської Аравії — адже він просить союзників США застерегти Тегеран від втручання у конфлікт.
- 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.
- Наступного дня Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
- Держсекретар США також відвідає Єгипет, який межує із сектором Газа. Там він обговорить зусилля щодо створення коридору для гуманітарної допомоги та створення безпечних зон для цивільного населення всередині сектору Газа.
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