Блінкен прибув з візитом до Саудівської Аравії

Про це пише BBC.

Блінкен працює над тим, щоб арабські держави чітко засудили ХАМАС, а також виявили стриманість щодо дій Ізраїлю, коментує кореспондент BBC при Держдепартаменті США Барбара Плетт Ашер.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії до прильоту Блінкена виступило, однак, із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не ХАМАС, засудивши те, що воно назвало нападами на беззахисних цивільних осіб.

Саудівська Аравія до нападу ХАМАС вела переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, але зараз вони, мабуть, припинені.

На початку року Ер-Ріяд відновив відносини з Іраном, і цього тижня спадкоємець принц Саудівської Аравії провів телефонну розмову з президентом Ірану. На думку кореспондента BBC, це одна з тем, яку має обговорити Блінкен із владою Саудівської Аравії — адже він просить союзників США застерегти Тегеран від втручання у конфлікт.